Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:01

Легендарные видеокассеты из 90-х нашли на КПО «Нева» в Солнечногорске

Уникальная коллекция видеокассет была обнаружена сотрудниками комплекса по переработке отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск. Эта находка — настоящее сокровище для ценителей истории и культуры 90-х годов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В ходе сортировки на конвейерной ленте найдена коллекция видеокассет, включающая как художественные фильмы, так и телепередачи. Среди обнаруженных материалов — кинолента «Игра» с участием Майкла Дугласа, а также записи популярного юмористического сериала «Городок».

Работа на КПО «Нева» выходит за рамки утилитарных задач и приобретает культурно-историческое значение. Сотрудники предприятия не только обеспечивают экологическую безопасность региона, но и становятся хранителями артефактов недавнего прошлого.

Все обнаруженные видеокассеты пополнили экспозицию музея «Культурный слой», принадлежащего группе ЭкоЛайн. Аналогичные находки регулярно поступают и с КПО «Восток».

На комплексах по переработке отходов осуществляется глубокая сортировка всех поступающих материалов. 44 вида вторичного сырья направляются на дальнейшую переработку, формируя культуру разумного потребления.

Музей «Культурный слой» — неотъемлемая часть экскурсионных программ КПО, способствующих повышению экологической осведомленности посетителей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.