Кровлю и фасад жилого дома капитально отремонтировали в Мытищах

Дом № 30 по Олимпийскому проспекту в городском округе Мытищи был построен в 1979 году, а в 2024-м он полностью обновлен — в здании завершен капремонт мягкой рулонной кровли и фасада. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Рабочие выполнили демонтаж и замену покрытия мягкой рулонной кровли, установка колпаков и зонтов над трубами и шахтами, восстановление кирпичной кладки стен и цоколя. Оконные блоки обновлены, а фасад здания обрел современный облик благодаря покраске. В результате долговечность конструкций многоэтажки увеличена, а энергоэффективность — повышена. «Завершение капитального ремонта в таких многоквартирных домах, как на Олимпийском проспекте в Мытищах, свидетельствует о том, что мы работаем над повышением качества жизни жителей Подмосковья. Обновление фасадов и кровель не только улучшает внешний вид зданий, но и создает более безопасные и комфортные условия для проживания. Продолжаем работать над тем, чтобы каждый дом в регионе соответствовал современным стандартам», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы проведены по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. С целью проверки качества работ на объект регулярно выезжали представители администрации городского округа Мытищи, во время встреч с жителями учитывали все их замечания. Также строительный контроль осуществляли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.