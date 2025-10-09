Котельные Егорьевска оборудованы датчиками передачи данных

На территории муниципального округа Егорьевск расположено 50 котельных, которые обеспечивают население теплом. Все они с 2024 года оборудованы датчиками передачи данных, которые контролируют температуру и уровень давления и передают информацию в систему, откуда в режиме онлайн информация поступает в специализированные службы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Датчики установлены по температуре и по уровню давления теплоносителя. Они предназначены для того, чтобы специалисты могли оперативно реагировать в случае выхода параметра из строя или при отключении оборудования. Один из случаев эффективного использования произошел при отключении электроэнергии на автоматической котельной. Было видно, что температура упала и также упало давление. Группа выехала и запустила оборудование», — рассказал директор «Егорьевских инженерных сетей» Владимир Бродин.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-26 гг. Министерством энергетики Московской области было принято решение оборудовать такими датчиками и центральные тепловые пункты. На территории Егорьевска из 18 ЦТП в 17-ти работа уже проведена, что составляет 94%. На 18-м объекте, Жукова гора, д. 19, датчик установят после капитального ремонта, который проводится в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.