Котельную поселка МИЗ в Можайском округе готовят к новому отопительному сезону

Эта котельная обеспечивает теплом жителей поселка медико-инструментального завода, профилактические работы на ней идут с момента окончания отопительного сезона. Они необходимы для того, что повысить надежность ее работы в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Сотрудники «Мособлтепло» уже завершили промывку теплообменного оборудования, провели ревизию запорных арматур и техническое обслуживание станции водоподготовки.

В Можайском округе организация уже более чем на 90% выполнила подготовку теплоснабжающей инфраструктуры к предстоящей зиме. На сегодняшний день почти все котельные предприятия уже прошли плановые профилактические работы.

На них выполнены комплексные проверки: оценена готовность к пиковым нагрузкам, проверена автоматика безопасности и откалиброваны контрольно-измерительные приборы.

Также проведены плановые регламентные работы на тепловых сетях, включая очистку фильтров-грязевиков.

Ежедневно осуществляется мониторинг всей системы: специалисты диагностируют состояние водоподготовки, насосного оборудования и электроустановок.

Эти меры позволят гарантировать стабильную работу системы теплоснабжения в округе в самые холодные месяцы, минимизировав риск возможных сбоев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.