Котельную № 13 реконструируют во Фрязине

В городском округе Фрязино реконструируют котельную № 13. Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации котельной № 13 в городском округе Фрязино Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции и поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция котельной № 13 по адресу: Московская область, г. о. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 45 (в т. ч. ПИР)». Установленная тепловая мощность до реконструкции — 35,35 МВт (30,4 Гкал/ч).

Мощность котельной после реконструкции должна составлять не менее 49,5 МВт (42,57 Гкал/ч).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Фрязино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.