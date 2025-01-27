Контроль работ по содержанию территорий Подмосковья провели с 20 по 24 января

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, в период с 20 по 24 января прошли работы по приведению территорий в соответствие, сообщает пресс-служба ведомства.

В Лыткарине заменены баки для ТКО на контейнерных площадках по улицам Первомайская, Ленина и Набережная. В Ногинске на улице 3-го Интернационала проведены работы по локальному ремонту кровли дома № 244. На территории Ленинского городского округа в микрорайоне Купелинка выполнен ремонт мест общего пользования дома № 4 по улице Северный Квартал.

В Воскресенске установлено 8 малых архитектурных форм вблизи домов на улицах Победы и Советской. В Реутове выполнено обустройство перил и пандуса для маломобильных групп граждан в подъезде дома № 36 по Юбилейному проспекту. В Долгопрудном проведены работы по ремонту и запуску лифтового оборудования в доме № 28 на улице Циолковского.

На территории Электростали устранено подтопление и заменены участки разводки системы канализации в подвале дома № 35 по улице Тевосяна. А в Дубне на улице Боголюбова установлено новое антискользящее покрытие входной группы дома № 27. В Химках выполнена герметизация межпанельных швов и восстановлена плиточная облицовка пола в доме № 5 по улице Горшина и доме № 1 по улице Панфилова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.