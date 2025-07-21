Коммунальщики устраняют последствия ливня в Подмосковье

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В ночь на 21 июля в Московской области выпало свыше 80% месячной нормы осадков. Коммунальные службы Подмосковья, включая водоканалы, работают в усиленном режиме для оперативного устранения последствий обильных осадков. Предприятия передают технику и бригаду для откачки воды и расчистку ливневой канализации, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В Дмитрове на ул. Западная объездная дорога с 9:30 до 11:00 силами местного водоканала откачано 35 кубометров воды. Использовалась специализированная техника — илососная машина.

В Щелкове на устранении подтоплений работают 10 бригад. Привлечены 40 человек, 6 мотопомп, 2 экскаватора-погрузчика и каналопромывочная машина.

Подтопления выявлены рп. Загорянский, п. Радиоцентра, а также в городе на улицах Свердлова и Беляева.

На территории Балашихи работы ведутся в трех микрорайонах:

Железнодорожный, ул. Юбилейная;

Саввино, ул. Народного ополчения;

Кучино, ул. Смельчак. На месте задействовано 5 единиц техники: 3 «Газели» и 2 илососные машины.

В Красногорске коммунальные и специализированные службы работают сразу по нескольким адресам:

Нахабино, ул. Панфилова;

деревня Бузланово, ул. Живописная;

станция МЦД «Павшино». В Павшинской пойме, ЖК «Спутник» и на Мякининском шоссе проводится откачка воды для восстановления полноценного движения транспорта. Всего в работе 15 помп. Трудятся 44 специалиста.

В Люберцах сформирована мобильная бригада для оперативной проверки и обслуживания ливнево-насосных станций. На линии круглосуточно работают 18 человек. В работе задействовано 3 илососа и 4 мощные помпы.

Мособлводоканал передал технику для усиления работ в Красногорске и Одинцово.

Работы продолжаются. Все службы действуют слаженно и максимально быстро реагируют на обращения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.

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