Коммунальщики Подмосковья устраняют инциденты на водопроводных сетях Новоазовска
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
За прошедшую неделю специалисты предприятия ГУП МО «КС МО» ликвидировали 12 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях округа Новоазовск, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В числе выполненных работ:
- устранение 5 утечек на сетях водоснабжения, включая ремонт водопроводного колодца и ревизию запорной арматуры;
- восстановление проходимости 7 участков канализационной системы округа.
Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.