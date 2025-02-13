Коммунальщики Подмосковья устраняют инциденты на водопроводных сетях Новоазовска

За прошедшую неделю специалисты предприятия ГУП МО «КС МО» ликвидировали 12 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях округа Новоазовск, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В числе выполненных работ:

устранение 5 утечек на сетях водоснабжения, включая ремонт водопроводного колодца и ревизию запорной арматуры;

восстановление проходимости 7 участков канализационной системы округа.

Сотрудники предприятия оперативно реагируют и устраняют технологические инциденты, а также продолжают реализовывать проекты по капремонту систем водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.