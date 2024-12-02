Коммунальщики отработали около 400 обращений от жителей Подмосковья за неделю
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
За прошедшую неделю ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» зафиксировало и приняло в работу более 400 обращений от жителей городских округов Подмосковья, в которых предприятие ведет основную деятельность, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
212 обращений поступили посредством различных электронных ресурсов, в том числе:
- 177 по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса;
- 13 по горячему водоснабжению и теплоснабжению;
- 12 по сетям водоотведения;
- 3 по ремонту водопроводных и канализационных колодцев;
- 7 по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.
Специалисты ГУП МО «КС МО» также отработали более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Из них:
- свыше 77% связаны с засорами на внутриквартальных сетях;
- 8% — услуги теплоснабжения.
Также лабораториями филиалов отобраны пробы воды на внешних сетях и объектах — в зоне эксплуатации предприятия, по результатам которых при необходимости запланированы или проведены соответствующие мероприятия.
На сегодняшний день отработано 91% от общего количества обращений. Остальные заявки находятся в работе. Исключение составляют 6 обращений, в которых указанная территория или вид услуг не являются зоной ответственности ГУП МО «КС МО».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.