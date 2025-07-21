Коммунальные службы Подмосковья устраняют последствия сильного ливня

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:11

В ночь на 21 июля на территорию Московской области обрушился ливень. В результате обильных осадков по состоянию на 14:00 в регионе зафиксировано более 120 случаев подтопления дворовых территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольшее количество инцидентов приходится на городские округа:

Красногорск — 11;

Одинцовский — 8;

Пушкинский — 6;

Королев — 6;

Для ликвидации последствий непогоды мобилизованы силы коммунальных служб региона. На местах работают специализированные бригады — муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и водоканалы Московской области.

Специалисты выполняют следующие работы:

откачка воды с подтопленных территорий;

прочистка и восстановление работоспособности ливневых канализаций;

устранение застойных явлений с применением спецтехники.

Сейчас работы ведутся по более чем 50 адресам. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.

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