Коммунальные службы Подмосковья устранили более 20 подтоплений

В Московской области коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий сильного дождя, используя спецтехнику и оборудование для пропуска и откачивания воды, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

После обильных осадков, которые прошли в Подмосковье утром в воскресенье, в некоторых дворах образовались подтопления. Уже устранено свыше 20 подтоплений. Сейчас порядка 40 локаций остаются в работе.

Больше всего подтоплений выявлено в Балашихе — 10, Люберцах — семь, Раменском и Подольске — по шесть. Все эти адреса контролируются инспекторами. Работа продолжится до полного устранения подтоплений.

Подтопления могут возникать по разным причинам. Некоторые связаны с грунтовыми водами. В подобных случаях их ликвидируют с помощью мотопомп, спецтехники, формирования траншей и каналов, а еще очистки ливневых стоков и канализаций. Также их образование может быть связано с особенностями рельефа местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность системной работы по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах региона.

«У нас ведется большая работа по решению этих вопросов. На каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.