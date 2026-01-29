Коммунальные службы Лобни круглосуточно устраняют последствия снегопада

сегодня в 10:13

Для уборки выпавшего снега в Лобне коммунальные службы работают в две смены: утреннюю (с 05:00 до 15:00) и вечернюю (с 16:00 до 02:00).

Специалисты МБУ «Уютный город» продолжают расчистку города. Накануне вторая смена вышла на работу, чтобы убрать снег, который шел с переменной интенсивностью весь день.

Особое внимание специалисты уделяют некоторым территория, среди них — подъезды к школам. Поздно вечером 28 января бригада с помощью трактора расчистила дорогу у инженерно-технического лицея «Авиатика». Собранный снег сразу вывозили на снегосвалку для переработки.

В ночную смену коммунальщики чистят общественные пространства, подходы к детским садам и школам, пешеходные дорожки, территорию станции и подходы к остановкам.

График в две смены позволяет коммунальщикам равномерно распределить нагрузку. Работа ведется с двумя перерывами. Ночная смена, пользуясь малой загруженностью дорог, может работать быстрее, что облегчает задачи дневной бригады. На расчистке задействовано свыше 60 человек и 7 единиц спецтехники.

Сильный снег шел в Московской области два дня и продолжается в четверг. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.