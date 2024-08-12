Количество заявок от физлиц на вывоз стройотходов выросло в Подмосковье в 3 раза

Количество заявок на вывоз строительных отходов от физических лиц в летнее время года выросло в три раза, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он напомнил, что с сентября 2021 года по распоряжению Минэкологии в регионе запрещено вывозить стройотходы без электронного талона. При этом ведомство выдает соответствующие талоны онлайн и бесплатно. В нем указывается место образования отходов, место приема для переработки, номер машин и объем отходов.

«Мы видим, что в летний период у нас количество заявок на вывоз строительных отходов вырастает в три раза. Такую аналитику провели. Для примера — у нас за 2024 год уже выписано 852 тыс. электронных талонов. Это легально вывезенные строительные отходы. Это большие цифры. Мы видим, что именно июнь, июль, август — самый топ, когда больше всего заявок формируется», — рассказал Тихон Фирсов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что работа по обеспечению чистоты в регионе будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно эта работа нами ведется и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.