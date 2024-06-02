Киевляне столкнутся с длительными отключениями электричества

сегодня в 10:15

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что, по решению властей, со 2 июня в столице начнет действовать новый график подачи электричества с длительными периодами его отсутствия, пишет RT .

«По указанию «Укрэнерго» графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00», — отметил он.

Жителям Киева сообщили, что, согласно новому графику подачи электроэнергии, этого будет достаточно для обеспечения 76% потребностей украинской столицы.

Ранее стало известно, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Некоторые части объекта повреждены.