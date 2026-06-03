Каширский регоператор вывез 1,14 млн кубометров отходов в Подмосковье

Каширский региональный оператор в мае вывез 1,142 млн кубометров отходов с территорий 14 городских округов Подмосковья. Компания обслуживает около 20 тыс. контейнерных площадок и еженедельно вывозит в среднем до 200 тыс. кубометров мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В структуре вывезенных отходов более 810 тыс. кубометров составили твердые коммунальные отходы из серых баков. Раздельно собранные отходы из синих баков превысили 41 тыс. кубометров, крупногабаритные — более 180 тыс. кубометров. Также вывезено 11,5 тыс. кубометров отходов после уборки территорий и 95 тыс. кубометров несанкционированного мусора.

Регоператор продолжает обновлять контейнерно-бункерный парк. В мае на 153 площадках установили более 280 новых емкостей: 237 баков для смешанных отходов, 24 — для раздельного сбора и 21 бункер для крупногабаритного мусора.

«Благодаря механизму льготного лизинга мы обновляем инфраструктуру. В муниципалитеты направлено 400 новых бункеров», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Он добавил, что новые контейнеры распределены между тремя региональными операторами — Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон — для замены изношенных емкостей и оснащения новых площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.