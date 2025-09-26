Каширский регоператор установил более 70 баков за неделю

Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за прошедшую неделю было установлено и заменено 73 емкости, из них:

33 баков для твердых коммунальных отходов;

27 бака для раздельного сбора;

13 бункера для крупногабаритных отходов.

Например, емкости установили в городском округе Ленинский, д. Мисайлово и с. Молоково, в Домодедово, с. Успенское, а также в округе Зарайск, д. Овечкино.

В зону обслуживания регоператора входят следующие округа: Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Помимо этого, специалисты продолжают мероприятия по дезинфекции баков. Соответствующая работа выполнена в городских и муниципальных округах Домодедово, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Ступино, Луховицы, Серебряные Пруды. Всего обработано 249 емкостей.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

При обнаружении поврежденных контейнеров жители могут обращаться напрямую к регоператору или в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.