Камеры «Безопасного региона» выявляют «мусорных» нарушителей в Подмосковье
В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.
Многие нарушители оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Другие часто выбрасывают строительные и крупногабаритные отходы.
Иногда от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.
Что делать, если стали свидетелем незаконного сброса мусора:
- открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;
- выбрать категорию нарушения;
- зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.