Камеры «Безопасного региона» выявляют «мусорных» нарушителей в Подмосковье

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В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.

Многие нарушители оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Другие часто выбрасывают строительные и крупногабаритные отходы.

Иногда от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.

Что делать, если стали свидетелем незаконного сброса мусора:

открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;

выбрать категорию нарушения;

зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.