Качество отопления стало лучше в округе Шаховская

В городском округе Шаховская успешно завершились работы по модернизации теплосетей в нескольких населенных пунктах. В деревне Дубранивка был отремонтирован участок теплотрассы, заменены гидравлические насосы и теплообменные аппараты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После завершения работ были проведены дополнительные гидравлические испытания, что подтвердило надежность и эффективность обновленной системы. Жители многоквартирных домов Дубранивки уже отметили значительное улучшение качества отопления.

«Раньше отопление оставляло желать лучшего — были постоянные перебои, батареи еле теплые. Теперь же, после ремонта теплотрассы и замены оборудования, в наших квартирах стало действительно тепло и комфортно», — поделилась жительница многоквартирного дома Елена.

Аналогичные работы по модернизации теплосетей были проведены в деревнях Муриково, Ивашково и Белая Колпь. Замена изношенного оборудования на современное позволило повысить надежность и энергоэффективность системы отопления, что гарантирует жителям стабильное и качественное теплоснабжение в зимний период.

Администрация округа продолжает работать над дальнейшим улучшением инфраструктуры и созданием комфортных условий для проживания всех жителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.