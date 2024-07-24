К зимней уборке на улицах Королева готовы более 130 единиц техники и порядка 760 рабочих, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовка к зиме стала одной из главных тем совещания с правительством региона и главами округов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что к сезону в области закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

В Королеве подготовка к зиме началась заблаговременно и идет полным ходом. Коммунальные службы города готовят технику, проводят техническое обслуживание и текущий ремонт, заготавливают реагенты. На сегодняшний день более 130 единиц техники и порядка 760 человек готовы к работе в зимний период.

В распоряжении управляющих компаний около 65 единиц уборочной техники, более 580 человек персонала. В наличии зимняя спецодежда и весь необходимый инвентарь.

В городском предприятии «Автобытдор» 55 единиц техники и более 100 рабочих. Сформированы и укомплектованны всем необходимым аварийные бригады. Сотрудники Горзеленхозстроя тоже не останутся в стороне и усилят «Автобытдор» дополнительными 17 единицами техники и более 60 рабочими.

Объем работы у коммунальщиков достаточно большой — 375 дворов, 23 общественных пространства, 539 дорог протяженностью более 255 км, 140 тротуаров протяженностью 213 км, 354 пешеходных перехода, 83 остановочных площадки и павильона.

Ранее Андрей Воробьев заявил о важности своевременного приобретения средств малой механизации для уборки территории Московской области.

«Мы понимаем, что метлой и лопатой убрать густонаселенную территорию было бы предполагать наивно. Мы, как и договаривались, все, что касается малой механизации и механизации соответственно, должны приобрести вовремя. Знаю, что заказано и приобретается у нас порядка 1,5–2 тыс. ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники», — сказал Воробьев.