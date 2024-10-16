К газовым сетям в Подмосковье подключили 15 тыс домовладений в 2024 году

В этом году в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье подключены 15 тыс. домов, более 40 тыс. жителей региона получили газ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Хозяйкой юбилейного, 15-тысячного дома, который был подключен к газу по программе, стала Ирина Соловьева из поселка Запрудня Талдомского городского округа.

Президентский проект стартовал в 2021 году. Принцип бесплатного подведения газа до границ участков жителей газифицированных населенных пунктов в Подмосковье стал бессрочным. Главный критерий — дом должен быть зарегистрирован.

Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор, который включает: проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования (ВДГО) и поставку газа, а также техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение. Предварительный расчет стоимости строительных работ внутри участка можно произвести с помощью калькулятора.

Заключить договор на подключение к газу можно в режиме онлайн:

Подать заявку на социальную газификацию;

Направить необходимые документы через «Личный кабинет клиента»;

Получить электронную цифровую подпись.

Заявитель из ЛКК будет перенаправлен на сайт для регистрации и получения электронной цифровой подписи (среднее время оказания услуги — 10 минут). Обязательное условие для получения ЭЦП — заявитель должен быть зарегистрирован на портале Гослуслуг

Подписать договор с помощью ЭЦП;

Отслеживать статус заявки на социальную газификацию в «Личном кабинете клиента».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.