К газовым сетям в Подмосковье подключили 12 тыс домовладений с января

В текущем году по программе социальной газификации специалистами Мособлгаза газифицировано 12 тыс. домовладений региона, для чего было построено более 80 км газораспределительных сетей. Строительные работы продолжаются: ознакомиться с графиком работ можно по ссылке , сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Юбилейным, 12-тысячным, стал дом Ирины Поповой из деревни Вертково г. о. Клин. Она относится к льготной категории граждан — семьи, состоящие из пенсионеров со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума, поэтому все работы внутри участка для нее были выполнены бесплатно, а на приобретение оборудования она получила компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 58 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

С начала года в Подмосковье обеспечено газом более 25 тыс. жителей региона.

В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что социальная газификация — бессрочный проект, который действует в газифицированных населенных пунктах. С апреля текущего года в него также вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно: для этого необходимо подать заявку через личный кабинет клиента.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ: проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования; поставка газа.

Также в Подмосковье действуют льготы. Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.