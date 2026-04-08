Ярмарка трудоустройства стартует в Подмосковье 15 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 15 по 17 апреля на пяти площадках, включая онлайн-формат. В мероприятии примут участие более 200 работодателей, в том числе АО «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Пресс-конференция, посвященная старту ярмарки, состоялась в пресс-центре ТАСС. Представители министерства социального развития Московской области, профильных ведомств и крупных компаний рассказали о механизмах взаимодействия бизнеса и государства, новых форматах трудоустройства и мерах поддержки соискателей.

Ярмарка пройдет 15 апреля в Домодедове на Каширском шоссе, 100а с 12:00 до 16:00. 16 апреля площадки откроются в Подольске на улице Кирова, 4 и в Ногинске на улице 2-я Глуховская, 11 с 12:00 до 15:00. 17 апреля мероприятие состоится в Мытищах на улице Мира, 2а с 12:00 до 15:00.

АО «Мособлэнерго» на пресс-конференции представила руководитель службы по работе с персоналом Валерия Страшнова. Она рассказала о программах привлечения молодых специалистов, обучении и повышении квалификации сотрудников, а также о социальной поддержке персонала.

«Ярмарка вакансий станет эффективной площадкой для выстраивания долгосрочных отношений с соискателями и укрепления бренда компании», — подчеркнула Страшнова.

Региональный этап проходит в рамках нацпроекта «Кадры» и предшествует федеральному этапу. В программе — собеседования, карьерные консультации, презентации предприятий, мастер-классы и круглые столы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.