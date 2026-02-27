Якубовский напомнил правила безопасного пользования лифтом

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал о правилах пользования лифтами и порядке действий при их поломке, сообщает RT .

Александр Якубовский напомнил, что лифт относится к объектам повышенной опасности. Ответственность за его содержание несет управляющая организация, а техническое обслуживание проводит специализированная компания.

Перед входом в кабину необходимо убедиться, что она находится на уровне этажа и нет перепада пола. Нельзя заходить в лифт при перегрузке. Детей следует держать за руку и не пускать первыми, а собаку — на коротком поводке, чтобы избежать зажатия дверями. Коляску нужно полностью заводить внутрь кабины.

«Если лифт покачнулся или внезапно остановился, чаще всего сработала система безопасности», — пояснил депутат.

По его словам, в такой ситуации нельзя пытаться открыть двери или раскачивать кабину. Необходимо связаться с диспетчером через кнопку связи и дождаться специалистов. Современные лифты оснащены тормозными механизмами, предотвращающими падение.

«Признаками неисправности могут быть рывки, посторонние шумы, неполное закрытие дверей, перепад уровня пола и частые остановки», — предупредил Якубовский.

Он рекомендовал сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, затем — в управляющую компанию, желательно письменно или через ГИС ЖКХ. При отсутствии реакции следует жаловаться в жилищную инспекцию, а при угрозе жизни — в прокуратуру.

