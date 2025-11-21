Иван Щербаков: в Мещанском районе отремонтируют четыре дома

Согласованы проекты капремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: проспект Мира, д. 78А; Рождественский бульвар, д. 10/7, стр. 2; Глинистый переулок, д. 12; Малая Сухаревская площадь, д. 1, стр. 1. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласованы проекты капитального ремонта в четырех домах 1917–1966 годов постройки, расположенных в Мещанском районе столицы. В них проведут локальные восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций, приведут в порядок места общего пользования и фасады», — отметил Щербаков.

На четырехэтажном здании 1917 года по адресу: Рождественский бульвар д. 10/7, стр. 2 выполняется наружный ремонт. Кирпичный фасад будет очищен, обработан гидрофобизирующими и биоцидными составами. В подъездах произведут замену оконных блоков и входной двери, с последующим восстановлением откосов. Также планируется монтаж новой наружной водосточной системы.

В двух пятиэтажных домах, построенных в 1936 году по адресам: проспект Мира, д. 78А и Малая Сухаревская площадь, д. 1, стр. 1, запланированы восстановительные работы после замены инженерных систем.

В 12-этажном доме 1966 года постройки по адресу: Глинистый переулок, д. 12 приведут в порядок помещения общего пользования. В подъезде стены и потолки будут зачищены и покрашены. На первом этаже стены облицуют керамической плиткой. Также мастера заменят стяжку пола и уложат керамогранитную плитку. Бетонные лестничные ступени отполируют и покроют противоскользящим составом, приведут в порядок и покрасят перила, а также установят новые деревянные поручни. В межквартирных холлах и тамбуре поставят новые противопожарные двери.