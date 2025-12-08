ИИ помогает при кадровом подборе в ресурсоснабжающие предприятия Подмосковья

В Подмосковье продолжается масштабная работа по совершенствованию системы кадровой отрасли ЖКХ. В рамках этой деятельности специалисты учебно-курсового комбината ЖКХ Московской области выступили с практическим докладом на конференции «Кадровый вектор-2026» и представили современные методики для эффективного массового подбора персонала. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. В нее внедряются цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов.

Так, были представлены практические инструменты:

для широкого охвата аудитории и укрепления бренда работодателя;

для точечного, целевого поиска квалифицированных кандидатов;

для повышения качества вакансий и служебных коммуникаций.

Особый акцент в выступлении был сделан на практическом применении искусственного интеллекта в работе кадровых служб. Эксперты показали, как нейросети помогают не только формулировать четкие и привлекательные тексты вакансий, но и готовиться к сложным диалогам с сотрудниками. Например, ИИ может предложить различные варианты диалога для удержания ценного специалиста, а также составить содержание вакансии, отвечающее различным мотивациям кандидатов.

Всего в рамках сессии выступило 4 экспертных спикера по вопросам ключевых вызовов на рынке труда, нововведений в трудовом праве и правоприменительной практики, а также развития кадрового резерва.

