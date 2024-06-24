Хромушин: в 2023–2024 гг в Чехове предусмотрено увеличение мощностей подстанций
Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»
Для городского округа Чехов на зиму будет сформирована мобильная подстанция на 35 КВт, чтобы иметь возможность в непредвиденных ситуациях именно на ЛЭП их ликвидировать, сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.
«В 2023–2024 годах в городе Чехов было предусмотрено увеличение мощности трансформаторных подстанций, их кольцевание и резервирование», — сказал он в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов
Министр отметил, что недостаточная мощность подстанций создавала проблемы в самые морозы минувшей зимой.
«Именно поэтому реконструкция и модернизация линий ЛЭП необходимы, потому что возгорания ЛЭП были одними из самых тяжелых отключений», — сказал Хромушин.
Министр добавил, что в 2024 году запланировано строительство подстанции на 35 КВт, увеличение мощности теплоснабжающих пунктов и строительство новых объектов. Также будет проведена модернизация и реконструкция более чем 40 км ЛЭП.
Ранее Воробьев сообщил, что в регионе предусмотрели мероприятия по стабильной работе электроснабжения, особое внимание уделяется городским округам, в которых есть уязвимые вопросы.