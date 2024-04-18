Хромушин рассказал, когда в Подмосковье начнут отключать отопление

сегодня в 14:43

Отопление в домах Подмосковья начнут отключать со следующей недели

Вице-губернатор-министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, что совсем скоро коммунальщики начнут готовиться к новой зиме, в связи с этим со следующей недели начнется отключение отопления в регионе, пишет ТАСС .

Отключение отопления начнется уже со следующей недели. Специалисты также планируют разработать планы, когда и какие ремонтные работы будут проводиться на коммунальных сетях.

По словам Евгения Хромушина, подготовка к новому отопительному сезону начинается сразу же, как только отключается отопление в жилых домах.

Решение о конкретных сроках завершения отопительного сезона принимается отдельно администрациями муниципалитетов, при этом это происходит не ранее дня, следующего за пятидневным периодом, когда среднесуточная температура была выше 8 градусов выше ноля.

Ранее сообщалось, что власти планируют модернизировать коммунальную инфраструктуру в ряде подмосковных округов. В их число попали Подольск, Серпухов и Чехов.