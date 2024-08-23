Хромушин проверил степень готовности к зиме нескольких округов Подмосковья

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил Сергиев Посад и Пушкино, чтобы оценить степень готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Сергиево-Посадском городском округе Евгений Хромушин посетил две котельные — в поселках Птицеград и Заречном.

«Изучив все проблемные вопросы, которые возникали у нас в течение прошлого отопительного сезона, мы в этом году создали совершенно новую систему подготовки к зиме для того, чтобы жители Подмосковья встречали холода спокойно. Если котельная находится в «красной зоне», мы обязательно выезжаем на объект совместно с представителями администраций муниципалитетов, собственниками котельных, прокуратурой Московской области, ставим конкретные задачи, определяем сроки и делаем все возможное для того, чтобы необходимые работы к началу отопительного сезона были выполнены», — отметил Хромушин.

Котельная в пос. Птицеград — это газовая котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой 39 многоквартирных домов. В настоящее время на ней ведутся работы в рамках подготовки к отопительному периоду, включая ремонт оборудования, насосов и бойлера. Котлы находятся в нормативном состоянии.

Котельная в пос. Заречный — мазутная котельная, которая обслуживает 14 многоквартирных домов. На объекте также ведется планово-предупредительный ремонт в рамках подготовки к ОЗП 2024/2025. В частности, проводится ремонт солевых насосов, очистка поверхности нагрева экономайзеров. В дальнейшем также запланирован ремонт паровых котлов ДКВР 6,5/13.

В Пушкинском городском округе Хромушин посетил четыре котельные с целью проверки степени их готовности к работе в период низких температур: две котельные «Газпром теплоэнерго МО» в г. Пушкино, котельную в г. Красноармейске (ООО «ТеплоВодоСнабжение») и котельную в г. Ивантеевке (АО «Ивантеевская Теплосеть»).

Котельная № 3 в г. Пушкино на просп. Московском обслуживает 44 многоквартирных дома (почти 6,5 тыс. человек) и 3 социально значимых объекта. Мощность котельной — 6,4 Гкал/ч. Котельная № 5 в г. Пушкино на ул. Горького подает ресурс в 48 многоквартирных домов (более 7 тыс. человек) и 7 социально значимых объектов. Мощность котельной — 8,3 Гкал/ч. На обоих объектах осуществляется техническое перевооружение с заменой котлов 2 и 3 на каждой котельной. В настоящий момент котлы установлены, предстоит их пуско-наладка.

Котельная № 1 в г. Красноармейске мощностью 71,6 Гкал/ч обслуживает 94 многоквартирных дома и 21 социальный объект. Теплоэнергетики уже выполнили планово-предупредительный ремонт в рамках подготовки к ОЗП 2024/2025. В частности, были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, ремонт газоходов котлов, ревизия насосного, газового, вентиляционного и дымоотводящего оборудования, замена запорной арматуры, чистка теплообменников и др.

Котельная «Оранжерейная» в г. Ивантеевке мощностью 7,2 Гкал/ч обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 22 многоквартирных дома и 4 социальных объекта. Котельная также прошла планово-предупредительный ремонт, выполнены все необходимые мероприятия для стабильной работы объекта в холодное время года.

«Как и в других муниципалитетах Подмосковья, здесь в Пушкинском г. о. процесс подготовки к зиме еще продолжается, усиленными темпами реализуются необходимые мероприятия. Практически готова к зиме котельная № 1 в Красноармейске, мы уверены, что все 94 многоквартирных дома и 21 социальный объект, которые эта котельная обслуживает, будут надежно обеспечены отоплением и горячим водоснабжением в предстоящий отопительный сезон. На котельных „Газпром теплоэнерго МО“ предстоит еще много работы, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон безаварийно. Котельная в Ивантеевке тоже находится в высокой степени готовности, есть определенные замечания, которые будут устранены, также будем принимать решение, что с этой котельной делать в дальнейшем с учетом предполагаемого развития района», — прокомментировал министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день выполнение программы модернизации коммунальной инфраструктуры этого года завершено на 70%. Основная часть окончания мероприятий запланирована на середину сентября–начало октября 2024 года. Всего в этом году реализуется 159 мероприятий общей стоимостью порядка 10 млрд. рублей. В среднесрочную трехлетнюю программу включены мероприятия, которые предусматривают порядка 70 млрд рублей инвестиций в теплоснабжение региона.

В свою очередь генеральный директор ООО «Газпромтеплоэнерго» Станислав Маржохов отметил, что компания в рамках подготовки к зиме реализует комплекс мероприятий для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, и важную роль здесь играет тесное взаимодействие компании с региональными и муниципальными органами власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.