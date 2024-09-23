Хромушин: отопление в детсадах, школах и больницах Подмосковья дадут 29 сентября

«В воскресенье, 29-го, там еще будет плюс 13 днем, плюс 10 ночью, надо будет давать команду на включение (отопления — ред.) социалке. Чтобы дети пришли в понедельник в уже протопленные детские сады и школы», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Хромушин ранее сообщал, что с 16 сентября в регионе начались пробные топки по отопительным системам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе сложилась сложная ситуация с концессионными соглашениями по подготовке теплосетей к зиме. На особом контроле ситуация в городском округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске и Воскресенске.