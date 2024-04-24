ГУСТ Подмосковья помогло возобновить подачу газа жителям одной из квартир Клина

Настойчивость инспекторов ГУСТ Подмосковья способствовала восстановлению газоснабжения в одной из квартир дома № 18, корпус 4 по улице 60 лет Комсомола в Клину. В своем обращении ее жители сообщали, что длительное время не могут пользоваться водонагревательной колонкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Приостановить подачу газа были вынуждены специалисты АО «Мособлгаз» при поступлении аварийной заявки. Причина была в отсутствии тяги в дымовом канале. Согласно правилам безопасного пользования газом, управляющая компания ООО «ЖЭУ-7 Клин» должна была устранить нарушение.

Спустя некоторое время УК направила в «Мособлгаз» документы, в которых утверждалось, что дымоход готов к эксплуатации. Представители специализированной организации отправились на проверку этой информации. И она не подтвердилась. Термоанемометр показал: тяги по-прежнему нет. А значит, основания для подключения газа к колонке отсутствуют.

Инспекторы ГУСТ расценили действия (вернее, бездействие) ООО «ЖЭУ-7 Клин» как нарушение лицензионных требований. Был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Эта мера заставила коммунальщиков наконец-то исполнить свои обязанности должным образом. Необходимые работы были проведены, после чего подачу газа возобновили. Сейчас колонка работает в штатном режиме.

В надзорном ведомстве напомнили, что управляющие организации должны проверять дымовые и вентиляционные каналы не реже трех раз в год. И проверять на деле, а не на бумаге. Привлечение к административной ответственности — это особая мера, к ней прибегают нечасто. Однако ГУСТ будет использовать все данные законом инструменты воздействия, чтобы жители получали качественные и безопасные коммунальные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.