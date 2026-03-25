Губернатор Воробьев: Подмосковье изучает опыт регионов при модернизации ЖКХ

Подмосковье взаимодействует с другими регионами в сфере модернизации ЖКХ. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».

«Я хочу поблагодарить всех, все территории, которые нас принимали. Это и Санкт-Петербург, и Казань, и другие территории. Ребята ездят, смотрят, и каждая такая поездка полезна. Мы благодарны коллегам из Республики Беларусь, мы тоже дружим и подбираем там интересные решения», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что встреча, которая проходит в Красногорске 25 марта, предназначена для обсуждений конкретных решений в вопросе модернизации ЖХК.

«Считаю, что наша встреча сегодня — она для этого. Для того чтобы, вернувшись домой, в свои города, мы реально понимали, что конкретно в этом году, что конкретно в следующем году мы будем менять и совершенствовать, чтобы жалоб было меньше», — отметил Воробьев.

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» проходит в Красногорске 25 марта. Участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций.

