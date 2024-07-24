Губернатор Подмосковья: важно оцифровать работу всей коммунальной техники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что, если что-то из коммунальной техники невозможно восстановить, нужно об этом сообщить.

«И у нас постоянная борьба идет — РНИС (Региональная навигационно-информационная система — ред.), ввод в систему. <…> Вся должна быть техника оцифрована, чтобы мы видели объем работ каждой из единиц», — заключил губернатор.