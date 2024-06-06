Губернатор Подмосковья: программа социальной газификации очень важна для региона
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава Московской области в интервью телеканалу «Россия 24».
В Подмосковье в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация» ведутся строительные работы в 24 населенных пунктах, в которых задействовано более 100 бригад.
На сегодняшний день в Московской области уже построено 59 км газораспределительных сетей, к газу подключены 6 тыс. домов. Всего в президентский проект вошли 3 105 населенных пунктов: жители смогут подвести газ до границ участков бесплатно.