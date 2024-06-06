Губернатор Подмосковья: программа социальной газификации очень важна для региона

«Мы лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава Московской области в интервью телеканалу «Россия 24».

В Подмосковье в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация» ведутся строительные работы в 24 населенных пунктах, в которых задействовано более 100 бригад.

На сегодняшний день в Московской области уже построено 59 км газораспределительных сетей, к газу подключены 6 тыс. домов. Всего в президентский проект вошли 3 105 населенных пунктов: жители смогут подвести газ до границ участков бесплатно.