Губернатор Подмосковья отметил важность больших проектов в сфере ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что каждое направление предполагает вовлеченность и своевременную реализацию.

Ранее под руководством заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова в правительстве Подмосковья состоялся личный прием граждан. Более 20 заявителей из 13 городских округов озвучили волнующие их вопросы.