В Подмосковья обсудили актуальные вопросы сферы ЖКХ

Под руководством заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова в областном правительстве состоялся личный прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 20 заявителей из 13 городских округов озвучили волнующие их вопросы.

Так, заявительница из городского округа Люберцы выразила несогласие с размером произведенного перерасчета за ЖКУ. В ходе подготовки к приему установлено, что управляющая организация не исполнила предписание надзорного органа о перерасчете платы жителям по решению суда. Возбужденное ранее исполнительное производство было прекращено. Правовому отделу и отделу по начислениям дано поручение отменить постановление приставов и проконтролировать произведение перерасчета жителям со стороны УО в полном объеме.

Жительница Королева обратилась с вопросом о ненадлежащей работе управляющей организации. Инспектору министерства поручено лично взять на контроль деятельность УО и дать нормативные разъяснения заявительнице о порядке исполнения предостережений и предписаний, выданных территориальным отделом и о возможности смены управляющей организации путем электронного голосования в ГИС ЖКХ.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приёмов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал Владислав Мурашов.

Все вопросы взяты Министерством на личный контроль. Так, 7 из них были решены проактивно до начала приема.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.