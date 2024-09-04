Губернатор Подмосковья обсудил с врип главы Раменского округа вопросы ЖКХ и капремонта
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Раменского городского округа Эдуардом Малышевым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы подготовки системы ЖКХ к зиме, благоустройства, капитального ремонта и строительства соцобъектов.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. В начале мая вы взяли на себя руководство. Осенью совет депутатов выберет главу округа. А сегодня предлагаю обсудить те ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете», — сказал Воробьев.
Он добавил, что принципиально важны вопросы модернизации системы ЖКХ, благоустройства, экономики, индустриальных парков.
«Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», — отметил глава Подмосковья.
Малышев доложил, что с мая по август в городском округе было организовано 26 встреч.