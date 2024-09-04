Губернатор Подмосковья обсудил с врип главы Раменского округа вопросы ЖКХ и капремонта

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы подготовки системы ЖКХ к зиме, благоустройства, капитального ремонта и строительства соцобъектов.

«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. В начале мая вы взяли на себя руководство. Осенью совет депутатов выберет главу округа. А сегодня предлагаю обсудить те ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете», — сказал Воробьев.

Он добавил, что принципиально важны вопросы модернизации системы ЖКХ, благоустройства, экономики, индустриальных парков.

«Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», — отметил глава Подмосковья.

Малышев доложил, что с мая по август в городском округе было организовано 26 встреч.