Губернатор Подмосковья: контейнерные площадки должны соответствовать стандартам
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что контейнерные площадки должны соответствовать установленным нормам и правилам.
«Чем теплее, чем больше солнца, тем больше нагрузка на контейнерные площадки, ИЖС и СНТ, МКД, — все это должно соответствовать стандартам», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Жители требуют, чтобы были порядок и чистота, подчеркнул глава региона.
Ранее Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с местными жителями. Он отметил, что нужно находить с ними общий язык.