Губернатор Подмосковья: контейнерные площадки должны соответствовать стандартам

«Чем теплее, чем больше солнца, тем больше нагрузка на контейнерные площадки, ИЖС и СНТ, МКД, — все это должно соответствовать стандартам», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Жители требуют, чтобы были порядок и чистота, подчеркнул глава региона.

Ранее Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с местными жителями. Он отметил, что нужно находить с ними общий язык.