Андрей Воробьев: важно регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

Воробьев также ранее призывал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.