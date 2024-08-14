Готовность Подмосковья к отопительному сезону составляет 75%

В Подмосковье продолжаются активные работы по подготовке к отопительному сезону 2024/2025. На сегодняшний день готовность региона по основным показателям составляет 75%. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

При этом лучшие промежуточные результаты готовности к работе в период низких температур показывают следующие муниципальные образования: Бронницы, Зарайск, Жуковский, Котельники, Лобня, Молодежный (ЗАТО), Мытищи, Раменский, Черноголовка.

«Сразу после окончания предыдущего отопительного сезона мы перешли в режим региональных штабов, провели заседания по каждому городскому округу и сформировали масштабную госпрограмму, которая разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Реализовать краткосрочные мероприятия предстоит в этом году до начала отопительного периода — это 159 мероприятий на общую сумму 11 млрд рублей. Они затронут 41 котельную и центральный тепловой пункт, 185 км тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей — это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что сегодня в Подмосковье реализуются все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий отопительный сезон была обеспечена бесперебойная подача коммунальных ресурсов в жилой фонд и социально значимые объекты.

«Для контроля за ходом подготовительных работ областным министерством энергетики с мая по сентябрь проводятся выездные кустовые совещания с участием представителей различных министерств и ведомств Московской области, администраций городских округов, Фонда капитального ремонта, ГКУ МО «МОС АВС», Ассоциации председателей многоквартирных домов, теплоснабжающих и управляющих организаций. Полностью завершить подготовку к отопительному периоду мы должны в срок до 15 сентября. К этому времени должно быть подготовлено: 52,8 тыс. многоквартирных домов, 2,8 тыс. котельных, 10,7 тыс. км тепловых сетей, 18 тыс. км сетей водоснабжения (в т. ч. горячего водоснабжения), 14 тыс. км сетей водоотведения, 103 тыс. км электросетей, 62,4 тыс. км газопроводов, а также создан запас топлива на котельных в размере 48 тыс. тонн», — отметил Хромушин.

По завершении подготовительных работ теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии (многоквартирные дома) получают от администраций городских округов Подмосковья паспорт готовности — официальный документ, подтверждающий готовность к работе в холодное время года и отражающий реальные результаты мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Так, выдачу паспортов готовности в Подмосковье необходимо завершить: потребителям тепловой энергии — до 15 сентября, теплоснабжающим организациям — до 30 сентября.

Муниципальные образования Московской области также получают паспорта готовности от Ростехнадзора в срок до 15 ноября, что означает готовность всех потребителей тепла и теплоснабжающих организаций округа к прохождению зимнего периода. Кроме того, для получения паспорта готовности у администраций должен быть разработан план действий по ликвидации аварийных ситуаций с применением электронного моделирования и отработан механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Все работы по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ведутся органами местного самоуправления, теплоснабжающими и теплопотребляющими организациями строго в соответствии с распоряжением правительства МО от 29.05.2024 № 303-РП.

По поручению Хромушина в регионе сформированы муниципальные комиссии по проверке готовности к отопительному периоду с обязательным участием представителей Ростехнадзора и жилищного надзора. Также в комиссии включены представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области (Управдома), участвующие в выездных кустовых совещаниях по подготовке к зиме. Управдома также участвуют в обходах многоквартирных домов с целью оценки их готовности к осенне-зимнему периоду.

«Отмечу, что акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдома являются нашими помощниками», — отметил Хромушин.

«Считаю, что своим решением включить представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья в работу муниципальных комиссий по подготовке к отопительному периоду Правительство региона заложило новый тип взаимоотношений в основу стандартов общественного контроля в Московской области. Сегодня жители вправе требовать от государства качественного выполнения взятых на себя обязательств по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, контролировать, на что идут денежные средства, заложенные в тарифе, а также принимать непосредственное участие в обсуждении и решении проблемных вопросов. Вовлекая Управдомов в совместную работу, государство сможет взглянуть на проблемы глазами жителей и повысить эффективность их решения. Мы, представители ассоциации, несомненно, рады подобному повышению прозрачности взаимоотношений с Правительством региона и тому, что к нам прислушиваются. Участие Управдомов в осуществлении контроля за подготовкой к отопительному периоду — демонстрация того, что собственник — заказчик услуг, имеющий право голоса», — прокомментировала председатель координационного совета АПСМКДМО Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.