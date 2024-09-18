Готовность котельных к отопительному сезону оценили в Ступине

Городской округ Ступино завершает подготовку к зиме. К осенне-зимнему периоду готовы 848 многоквартирных домов, 39 котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 91 ВЗУ, тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Важные объекты теплоэнергетического комплекса округа осмотрел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Вместе с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений администрации он побывал в многоквартирных домах с верхним розливом отопления, а также в котельной микрорайона «Б» в городе Ступино и в поселке Жилево.

Котельная в микрорайоне «Б» отапливает 25 многоквартирных домов, где проживает порядка 7 тысяч человек. При поддержке губернатора и областного правительства в этом году проведена модернизация объекта, в рамках которой установлен новый котел.

Более одной тысячи жителей поселка Жилево отапливаются от паровой котельной. Котельная содержится в удовлетворительном состоянии усилиями персонала, несмотря на то, что оборудование и здание устарели. В следующем году в поселке начнут строительство блочно-модульной котельной на улице Северная в рамках плана модернизации системы теплоснабжения муниципалитета.

«Городской округ Ступино готов к прохождению отопительного периода. Управляющими организациями и ТСЖ проведены предупредительно-плановые работы, которые включали в себя восстановление теплового контура, ремонт кровельного покрытия, теплоизоляцию внутренних инженерных сетей, другое. Прошли пуско-наладочные мероприятия, гидравлические испытания на муниципальных котельных», — отметил Мужальских.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.