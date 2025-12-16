сегодня в 18:20

Госдума приняла закон о домовых чатах жильцов в мессенджере Max

Государственная дума РФ во II и III чтениях приняла закон, согласно которому управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО обязаны взаимодействовать с жильцами многоэтажек через домовые чаты в национальном мессенджере Мах, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, порядок данного взаимодействия установит российский Минстрой.

Также подчеркивается, что решение общего собрания собственников помещений в многоэтажках о назначении членов совета МКД должен соответствовать установленным Минстроем РФ требованиям и быть подписан, в том числе избранными членами совета МКД.

Еще ведомством определяются порядок и сроки составления актов приемки выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Помимо этого, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может принять решение о совместном выполнении председателем совета МКД своих обязанностей с членами совета.

Кроме того, руководители управляющих компаний будут проходить независимую оценку квалификации вместо квалификационного экзамена.

Ранее стало известно, что россияне через «Госуслуги» стали получать сообщения о том, что в национальном мессенджере MAX появились домовые чаты, относящиеся к адресам, где они проживают.

