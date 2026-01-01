сегодня в 10:56

Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада в Москве

Столичные городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. Москвичей просят быть внимательными и не заходить за специальные ограждения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — говорится в сообщении.

В течение дня будут проводиться работы по уборке снега и наледи с крыш жилых домов. Специалисты очистят скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов, а также водосборные желоба и воронки водостоков.

По всей территории столицы активно ведутся работы по уборке снега с дорог и дворов, включая очистку лотковых зон и парковочных мест. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для безопасности пешеходов.

Ранее стало известно, что в Москве может выпасть до 25 см снега к 5 января. Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.