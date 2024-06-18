Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие сутки в отдельных районах столицы выпало почти 60% месячной нормы осадков. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 м/с, грозой, градом.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и 18 июня. Ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с.

В усиленном режиме ведется работа городских служб. Они организовали информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал.

Были приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. В местах возможного скопления воды разместили аварийные бригады с водооткачивающей техникой. Электросетевым организациям дали указание подготовить источники аварийного питания.

Горожан попросили быть предельно внимательными на улице и не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили. Водителям напомнили о строгом соблюдении правил дорожного движения и аккуратном вождении без резких маневров.