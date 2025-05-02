Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

Городские службы оперативно вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции после аномальных погодных условий в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Москвы, работают в штатном режиме. Отключений потребителей не допущено.

Из-за порывов ветра до 15 м/с в пятницу и субботу жителей и гостей столицы призвали быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Прошедшей ночью Москву и Подмосковье накрыл неожиданный ливневый снегопад с резким похолоданием. Видимость ухудшилась до 2,6 километров.