Городские службы ликвидировали последствия штормового ветра в Москве

сегодня в 11:55

Городские службы ликвидировали последствия штормового ветра, который обрушился на Москву в пятницу, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники распиливают на мелкие части и вывозят поваленные ветром деревья.

«Все случаи падения деревьев и повреждения конструкций, зафиксированные вчера в результате ураганного ветра, устранены», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима вернется в российскую столицу после пятничного 9-балльного шторма.