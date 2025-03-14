Сначала шторм, потом мороз: погода не перестанет удивлять москвичей в марте

Зима вернется в российскую столицу после пятничного 9-балльного шторма. Столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Март традиционно: и снегом сеет, и солнцем греет! И лишний подтверждает, что он — не весна, а предвесенье…» — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 15 марта в столице ожидается незначительный очаговый снег, днем похолодает до околонулевых значений, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха в мегаполисе не превысит плюс 2 — плюс 4 градуса.

По словам синоптика, 16 марта в Москве ожидаются переменная облачность без осадков и повышенное атмосферное давление. Утром температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 4 — плюс 6 градусов.

Тишковец добавил, что 17 марта пройдут локальные снегопады, ночью температура будет от минус 1 до минус 3 градусов, днем — около нуля. 18 марта ночью температура опустится до минус 4 — минус 6 градусов, днем без осадков при плюс 1 — плюс 3 градусах. Вечером начнется снегопад, который продолжится и ночью 19 марта при 0 — минус 2 градусах. Может выпасть временный снежный покров высотой до 0,3–0,8 см.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в пятницу Москву и Подмосковье накроет сильный резкий ветер с порывами до 20 м/с.