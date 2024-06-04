Горячую воду подали почти в 6 тыс зданий Москвы после гидравлических испытаний

Горячее водоснабжение после гидравлических испытаний возобновили почти в 6 тыс. столичных зданий. Сейчас в Москве проводятся масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых планово отключаем горячее водоснабжение. Сотрудники ПАО „МОЭК“ уже завершили работы на 1,1 тыс. магистральных тепловых сетей», — заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день подачу горячей воды возобновили в почти 6 тыс. зданий, из них 50% — жилые дома.

В текущем году все работы на тепловых сетях Москвы и связанные с ними ограничения разделены на 568 десятидневных этапов. Все работы будут завершены до 25 августа.

Специалисты комплекса городского хозяйства во время профилактических работ на системе теплоснабжения перекладывают трубопроводы, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживают и ремонтируют внутридомовые системы теплоснабжения и ГВС.

Когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье, где найти график и что делать, если он не соблюдается, читайте в материале РИАМО.