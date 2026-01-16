Глава Жуковского проверил водозаборный узел № 1 и анонсировал его модернизацию

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак 15 января осмотрел водозаборный узел № 1 на улице Калугина и сообщил о планах его реконструкции в текущем году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе инспекции Андроник Пак оценил состояние оборудования и инфраструктуры водозаборного узла № 1, который обеспечивает питьевой водой почти всю центральную часть Жуковского. Глава округа ознакомился с планами масштабной модернизации объекта.

Реконструкция узла пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам Андроника Пака, все подготовительные работы уже завершены, и в этом году планируется обновление объекта с последующим вводом в эксплуатацию.

В результате модернизации качество воды приведут к установленным нормативам. Подача воды для жителей будет осуществляться в штатном режиме, а действующий водозабор продолжит работу до полного запуска обновленного объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.