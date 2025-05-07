Глава Талдомского округа встретился с жителями после подключения света

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин встретился с жителями населенных пунктов, где были серьезные проблемы с подключением света после непогоды. Он поблагодарил всех, кто помогал работать над устранением проблемы.

«Еще раз от себя лично и от лица жителей хочу выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в этой непростой работе — „Россети“, „Мособлэнерго“, „Мособллес“, „Мособлпожспас“, МЧС, МБУ „Управление МКД“, а так же всем неравнодушным жителям, кто помогал ликвидировать последствия», — написал Крупенин в Telegram-канале.

Также глава обратился со словами благодарности к территориальным управлениям, старостам, старшим по улицам и домам. Многие из них активно участвовали в восстановлении и обеспечивали связь с жителями.

Крупенин напомнил, что сила народа — в единстве, а каждое испытание делает людей сильнее и более сплоченными. Любые глобальные трудности и личные проблемы легко преодолеть, если помогать друг другу.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области прошел сильный снегопад, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. По оценкам синоптиков, в регионе выпало до 70% месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Последствия устраняют аварийные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.