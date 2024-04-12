Глава Серпуховского завода Черноног: 80% надежной работы лифта составляет монтаж

Серпуховской лифтостроительный завод занят продвижением идеи монтирования и эксплуатационного обслуживания лифтов по принципу «одного окна», сообщил РИАМО управляющий заводом (входит в ГК «Садовое кольцо») Леонид Черноног.

«80% качественной и надежной работы лифтов в эксплуатации зависит от хорошего монтажа и правильного обслуживания», — сказал Черноног.

Он добавил, что систему обслуживания лифтов в России надо пересматривать и переформатировать на законодательном уровне, чтобы она была удобна и финансово, и эксплуатационно тем, кто пользуется лифтом.

«Мы за то, чтобы жители или сотрудники имели в доме или офисе качественные лифты. Для этого надо сотрудничать напрямую с теми, кто умеет с этим работать», — пояснил управляющий.

По его словам, лифт уезжает с завода как конструктор, представляя собой, по сути, набор железок, которые превращаются в агрегат на объекте, когда его смонтировали в шахте.

«От того, насколько квалифицированные сотрудники его монтируют и обслуживают, зависит срок службы лифта», — уточнил Черноног.

Сегодня заводы не могут влиять на судьбу своих лифтов во время монтажа и эксплуатации. СЛЗ готов нести всю полноту ответственности за каждое произведенное оборудование на всем протяжении жизненного цикла и не один год добивается закрепления такой практики на законодательном уровне.